Il fratello di Anna Lucia Cecere accusata di omicidio Mia sorella può aver ucciso Nada Cella

Repubblica.it - Il fratello di Anna Lucia Cecere, accusata di omicidio: “Mia sorella può aver ucciso Nada Cella” Leggi su Repubblica.it Le parole dopo la deposizione del 47enne come testimone in aula: “Se la contraddici diventa di una cattiveria impressionante, se ha sbagliato è giusto che paghi”. L’ex fidanzato dell’imputata: “Ho sempre pensato che lei non fosse colpevole”

Nada Cella, l'ex fidanzato di Cecere: "Era gelosa e possessiva". Il fratello: "Potrebbe avere ucciso". Nada Cella, in aula il fratello di Annalucia Cecere: "Potrebbe averla uccisa". Omicidio Nada Cella, il fratello di Annalucia Cecere: «Può averla uccisa mia sorella, se contraddetta diventa. Processo Nada Cella, l’ex fidanzato di Anna Lucia Cecere in aula: “Era gelosa e manipolatrice”. Delitto Cella, il fratello di Cecere: "Lei può avere ucciso Nada". Caso Cella: Anna Lucia, il passato che riemerge tra accuse, tensioni familiari e relazioni spezzate. Ne parlano su altre fonti

msn.com riferisce: Omicidio Nada Cella, il fratello di Annalucia Cecere: «Può averla uccisa mia sorella, se contraddetta diventa cattiva» - «Mia sorella può avere ucciso. Se viene contraddetta diventa di una cattiveria impressionante. Se Nada quel giorno le ha risposto male magari ha cominciato a colpirla».

Segnala msn.com: Nada Cella, il fratello di Annalucia Cecere: «Penso che può averla uccisa mia sorella, è violenta e pericolosa» - L'uomo al processo in Corte d'Assise: «Se la contraddici, se le vai contro, diventa di una cattiveria impressionante» ...

Lo riporta msn.com: Omicidio Cella, il fratello di Annalucia Cecere: "Lei potrebbe avere ucciso" - "Mia sorella può avere ucciso. Se viene contraddetta diventa di una cattiveria impressionante. Se Nada quel giorno le ha risposto male magari ha cominciato a colpirla". Così Maurizio, il fratello mino ...