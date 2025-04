Euro falsi venduti online come funzionava la truffa su Telegram

I bonifici che ricevevano dagli utenti erano veri, peccato che gli Euro che vendevano online su alcuni canali Telegram fossero falsi. Ecco come funzionava la truffa tutta "made in Italy" sulla celebre app di messaggistica. La stamperia clandestina di banconote false La buona notizia è che i carabinieri hanno smantellato una vera e propria stamperia clandestina di Euro falsi nel leccese con il supporto degli specialisti Europol. L'indagine ha portato all'arresto di tre italiani accusati di associazione a delinquere finalizzata alla produzione e al commercio di denaro falso. In sostanza, l'organizzazione criminale produceva e distribuiva banconote contraffatte da 20, 50 e 100 Euro, che venivano poi vendute attraverso canali Telegram. come funzionava la truffa su Telegram Ma come funzionava esattamente questa truffa? In pratica, le banconote contraffatte nel laboratorio clandestino venivano pubblicizzate e messe in vendita su alcuni canali Telegram come "Diablopug and Biuggy store" e "I tre Immortali".

