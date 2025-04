Esclusione ufficiale e Milan al Mondiale per Club cosa succede

Milan al Mondiale per Club di scena negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio? L'indiscrezione di queste ore fa emergere uno scenario impensabile fino a qualche settimana fa. È ufficiale da fine marzo scorso l'Esclusione del Leon dalla prima edizione del Mondiale per Club con il nuovo formato da otto gironi. Il Club messicano è stato fatto fuori perché si è scoperto avere il medesimo proprietario di un'altra squadra messicana partecipante anch'essa al torneo, ovvero il Pachuca. Il Leon ha provato a mettersi in regola con un trust, ma non è bastato per annullare la decisione presa dalla FIFA per violazione del regolamento sulla multiproprietà.

