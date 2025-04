L’Orchestra dell’Università di Ulm in concerto a Città della Pieve un ponte musicale tra Germania e Umbria

Città della Pieve il prossimo 25 aprile 2025. Alle ore 17:00, il Teatro degli Avvaloranti ospiterà il concerto dell'Orchestra Sinfonica dell'Università di Ulm, una formazione tedesca di oltre 80 elementi che porterà sul palcoscenico umbro un programma dedicato a tre giganti della musica classica: Mendelssohn, Schubert e Beethoven.Fondato nel 1972, l'ensemble tedesco è composto da studenti, docenti e personale dell'Università di Ulm. Guidato dalla bacchetta esperta del maestro Burkhard Wolf, direttore artistico di lunga data, il gruppo sinfonico vanta un repertorio che abbraccia tanto i grandi classici quanto composizioni contemporanee, sempre con l'obiettivo di avvicinare la musica colta a pubblici di ogni età e provenienza.Il concerto – a ingresso libero – si aprirà con due composizioni rare e raffinate di Felix Mendelssohn Bartholdy: i Konzertstücke op.

