Uccise il vicino di casa per contrasti su una stradella pm chiede condanna a 16 anni e 8 mesi di reclusione

anni e 8 mesi di reclusione. Questa la pena chiesta, al termine della requisitoria, dal pm Maria Barbara Grazia Cifalinò per Stefano Nobile, 58 anni, accusato dell'omicidio di Francesco Simone, rivenditore di auto ucciso - era il 7 dicembre del 2023 - con cinque colpi di pistola in.

