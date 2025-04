Godzilla Minus One 2 le riprese del sequel potrebbero iniziare nei prossimi mesi

riprese di Godzilla Minus One 2, sequel del film campione di incassi, potrebbero svolgersi prima della fine del 2025. Le riprese di Godzilla Minus One 2, sequel del film campione di incassi prodotto da Toho, sembrano finalmente vicine ad avere una data di inizio. Il sito di Bloomberg Japan ha infatti rivelato che Toho sta compiendo degli investimenti che dovrebbero portare alla produzione del film negli ultimi mesi del 2025. Un importante investimento nella saga Toho, lo studio che si occupa della saga di Godzilla, sta delineando i propri progetti triennali e avrebbe deciso di investire ben 1.2 miliardi di dollari nei prossimi progetti. Una parte della cifra sosterrà la realizzazione di nuovi contenuti legati al popolare franchise, tra .

