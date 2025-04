Karetsas Juve nome nuovo sul mercato emissari bianconeri per il gioiello del Genk Svelate le cifre del possibile colpo in prospettiva

JuventusNews24Karetsas Juve, emissari bianconeri per il gioiello del Genk: nome nuovo in vista delle prossime sessioni di mercatoSecondo quanto riferito dal sito belga HLN.be, il calciomercato Juve si muove per Konstantinos Karetsas ed avrebbe mandato i propri emissari al Jan Breydel Stadium per seguire da vicino l'ultima sfida playoff tra Club Brugge e Genk, vinta 1-0 dai padroni di casa. Il centrocampista offensivo greco classe 2007 ha all'attivo 3 gol e 4 assist in ben 44 presenze e sarebbe già valutato oltre 13 milioni di euro. Oltre alla Juventus, sul talento del Genk ci sarebbero anche Bayern Monaco e Manchester City.

