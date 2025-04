Calcio serie C il Perugia perde del Orco fino ai playoff

Perugia da oggi ha iniziato a pensare alla decisiva trasferta di Campobasso, che potrebbe indirizzare la lotta per i playoff, ma una brutta sorpresa ha caratterizzato la ripresa degli allenamenti di questo pomeriggio.L'infortunio rimediato da Cristian dell'Orco nel corso del match contro. Perugiatoday.it - Calcio serie C, il Perugia perde dell'Orco fino ai playoff? Leggi su Perugiatoday.it Ilda oggi ha iniziato a pensare alla decisiva trasferta di Campobasso, che potrebbe indirizzare la lotta per i, ma una brutta sorpresa ha caratterizzato la ripresa degli allenamenti di questo pomeriggio.L'infortunio rimediato da Cristiannel corso del match contro.

Potrebbe interessarti anche:

Calcio serie C, il Perugia perde Angella e Mezzoni per un periodo lungo

Tutto come si temeva. A tenere banco sin dall'immediato dopo partita erano le condizioni di Gabriele Angella e Francesco Mezzoni, che per via di alcuni infortuni traumatici non sono riusciti a ...

Calcio sotto shock, arrestato per droga un campione che giocava in serie A

Il giocatore molto noto al pubblico italiano ed internazionale è stato fermato nell’ambito di un’indagine di un traffico di cocaina Il calcio è sotto shock. Un grande campione che ha giocato nel ...

Calcio: il Milan passeggia in casa dell’Udinese in Serie A. Al Friuli finisce 0-4

Una vittoria netta per scacciare i fantasmi. Il Milan ha espugnato per 0-4 il campo dell’Udinese nell’anticipo valido per la trentaduesima giornata della Serie A 2024-2025 di calcio. Successo netto ...

Calcio serie C, il Perugia perde dell'Orco fino ai playoff?. Calcio serie C, il Perugia perde dell'Orco fino ai playoff?. PERUGIA-SESTRI LEVANTE 2-2 | HIGHLIGHTS. Retrocede la Clodiense, Perugia fermato in casa, colpo del Catania a Cava de' Tirreni. Calcio serie C, Perugia - Sestri Levante: la diretta della partita. Calcio serie C, Montevago salva il Grifo due volte: contro il Sestri Levante è solo 2-2. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta sport.virgilio.it: Colpo del Catania, frena il Perugia, pokerissimo Giugliano, Clodiense già retrocessa - Serie C, ecco i risultati degli anticipi del sabato della 36a giornata del torneo. Il Catania torna a vincere facendo il colpaccio fuori casa, si ferma invece il Perugia. Clodiense già retrocessa.

Lo riporta ilsussidiario.net: RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Pari a Perugia, ok Lecco: Diretta gol live score (oggi 12 aprile 2025) - Risultati Serie C sabato 12 aprile 2025, classifiche dei gironi e diretta gol live score delle partite per la 36^ giornata che si giocano oggi.

Scrive today.it: Calcio serie C, Montevago salva il Grifo due volte: contro il Sestri Levante è solo 2-2 - Finisce qui: non basta il generoso assalto nel finale al Perugia per ribaltare il match. Finisce, piuttosto giustamente, 2-2, con il Sestri Levante bravo ad imbrigliare la manovra dei biancorossi per ...