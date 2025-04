Tradimento anticipazioni 16 aprile Tolga e Oylum si incontrano e ripensano al passato

Tolga e Oylum, il passato non è ancora superato: i due si incontreranno, e non potranno fare a meno di ripensare l'uno all'altra. Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Tradimento, in onda mercoledì 16 aprile su Canale 5. Nuovo appuntamento su Canale 5 con Tradimento, la soap turca in onda alle 14.10. Nell'episodio di domani, mercoledì 16 aprile, la tensione fra Tolga e Oylum sarà ancora palpabile, così come la gelosia di Behram e Selin. Le due coppie infatti, si incontreranno al ristorante; i due ex fidanzati capiranno che, anche se le loro vite hanno preso strade diverse, c'è ancora un sentimento profondo. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà. Nell'episodio precedente Nell'episodio di martedì 15 aprile, Ozan ha chiesto a Zelis di diventare sua moglie e la ragazza, felicissima, ha accettato subito. Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 16 aprile: Tolga e Oylum si incontrano e ripensano al passato Leggi su Movieplayer.it Per, ilnon è ancora superato: i due si incontreranno, e non potranno fare a meno di ripensare l'uno all'altra. Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di, in onda mercoledì 16su Canale 5. Nuovo appuntamento su Canale 5 con, la soap turca in onda alle 14.10. Nell'episodio di domani, mercoledì 16, la tensione frasarà ancora palpabile, così come la gelosia di Behram e Selin. Le due coppie infatti, si incontreranno al ristorante; i due ex fidanzati capiranno che, anche se le loro vite hanno preso strade diverse, c'è ancora un sentimento profondo. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà. Nell'episodio precedente Nell'episodio di martedì 15, Ozan ha chiesto a Zelis di diventare sua moglie e la ragazza, felicissima, ha accettato subito.

Potrebbe interessarti anche:

Tradimento, anticipazioni dal 10 al 16 marzo 2025

Quella strana inquietudine che vi ha tenuti incollati allo schermo? Sì, sta per raggiungere un nuovo picco di tensione. Non vogliamo farvi sussultare inutilmente, ma qualcosa bolle davvero in ...

La Promessa e Tradimento Anticipazioni: Puntate di oggi 16 marzo 2025

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate de La Promessa e di Tradimento, in onda su Rete4 e Canale5 domenica 16 marzo 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

TRADIMENTO, anticipazioni dal 16 al 22 marzo 2025: scelte coraggiose e segreti insostenibili

Un momento di silenzio che gela l’aria e poi, all’improvviso, quegli sguardi si spezzano, come se tutto fosse sul punto di crollare. Vi è mai capitato di trovarvi di fronte a una verità che fa più ...

Tradimento: le anticipazioni della puntata di domani 16 aprile 2025. Tradimento, anticipazioni 16 aprile: Oylum e Tolga al ristorante. Tradimento, anticipazioni 16 aprile: Tolga e Oylum si incontrano e ripensano al passato. "Tradimento": le trame delle puntate dal 14 al 20 aprile 2025. Tradimento, puntate dal 14 al 20 aprile: ecco le anticipazioni. Tradimento, le anticipazioni delle puntate dal 13 al 19 aprile 2025. Ne parlano su altre fonti

Secondo msn.com: Tradimento, anticipazioni 16 aprile: Tolga e Oylum si incontrano e ripensano al passato - Nuovo appuntamento su Canale 5 con Tradimento, la soap turca in onda alle 14.10. Nell'episodio di domani, mercoledì 16 aprile, la tensione fra Tolga e Oylum sarà ancora palpabile, così come la gelosia ...

Scrive msn.com: Tradimento Anticipazioni 16 aprile 2025: Oylum e Tolga si amano ancora? - Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 16 aprile 2025, alle 14:10, Sezai va a far visita ad Umit in ospedale, e qui trova Gu ...

Nota di ilsussidiario.net: Anticipazioni Tradimento 16 aprile 2025/ Umit ringrazia Sezai, Oylum e Tolga pensano al loro incontro - Le anticipazioni di Tradimento svelano cosa succederà mercoledì 16 aprile 2025, Umit ringrazierà Sezai, Tolga e Oylum ripensano al loro incontro.