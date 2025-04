Medioevo a sorpresa spuntano i manoscritti con le copertine in pelle di foca

copertine di quei manoscritti medievali conservati nella biblioteca dell’Abbazia di Clairvaux, in Francia: dall’esame visivo dei follicoli piliferi non potevano essere state ricavate dalla pelle di cinghiale o di cervo. Ma allora con la pelle di quale animale erano state realizzate? La risposta nel Dna Decisi a saperne di più, dopo averli osservati al microscopio digitale i ricercatori hanno deciso di analizzare attentamente 16 di quegli antichi volumi. E la risposta è arrivata da un esame biomolecolare, seguito da quello del Dna: 7 di quelle copertine erano state ricavate da pelle di foca, per la precisione foca comune e foca della Groenlandia, provenienti dalle acque di Scozia, Scandinavia e Islanda. Perché si tratta di una scoperta importante A rendere ancora più sorprendente la scoperta è il fatto che l’Abbazia di Clairvaux si trova nella regione dello Champagne, che non ha alcun accesso al mare. Quotidiano.net - Medioevo a sorpresa: spuntano i manoscritti con le copertine in pelle di foca Leggi su Quotidiano.net A incuriosire gli studiosi sono state ledi queimedievali conservati nella biblioteca dell’Abbazia di Clairvaux, in Francia: dall’esame visivo dei follicoli piliferi non potevano essere state ricavate dalladi cinghiale o di cervo. Ma allora con ladi quale animale erano state realizzate? La risposta nel Dna Decisi a saperne di più, dopo averli osservati al microscopio digitale i ricercatori hanno deciso di analizzare attentamente 16 di quegli antichi volumi. E la risposta è arrivata da un esame biomolecolare, seguito da quello del Dna: 7 di quelleerano state ricavate dadi, per la precisionecomune edella Groenlandia, provenienti dalle acque di Scozia, Scandinavia e Islanda. Perché si tratta di una scoperta importante A rendere ancora più sorprendente la scoperta è il fatto che l’Abbazia di Clairvaux si trova nella regione dello Champagne, che non ha alcun accesso al mare.

