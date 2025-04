Tajani Quella di di Meloni da Trump è missione di pace commerciale

Roma, 15 aprile 2025 "Mi auguro che la missione negli Stati Uniti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni possa essere un'altra missione di pace commerciale e sarà sicuramente così". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto a Villa Madama alla cerimonia di conferimento dei Premi Leonardo.

