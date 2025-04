VIDEO Incredibile in Brasile in campo al quinto mese di gravidanza

VIDEO / Incredibile in Brasile: in campo al quinto mese di gravidanzaPriscila Heldes è scesa in campo al quinto mese di gravidanza. Palleggiatrice con la maglia del Fluminense, squadra di Rio che milita nella massima serie brasiliana, la giocatrice ha spiegato così la sua scelta: "Il medico mi ha dato l'autorizzazione, il mio piccolo Emanuel è stata una forza in più" Golssip.it - VIDEO / Incredibile in Brasile: in campo al quinto mese di gravidanza Leggi su Golssip.it in: inaldiPriscila Heldes è scesa inaldi. Palleggiatrice con la maglia del Fluminense, squadra di Rio che milita nella massima serie brasiliana, la giocatrice ha spiegato così la sua scelta: "Il medico mi ha dato l'autorizzazione, il mio piccolo Emanuel è stata una forza in più"

Potrebbe interessarti anche:

Dune: Awakening, Funcom presenta un nuovo incredibile video

(Adnkronos) – Il 20 maggio segnerà l'arrivo di Dune: Awakening, il primo open-world multiplayer survival ambientato sul leggendario pianeta Arrakis. Funcom ha recentemente pubblicato un nuovo video, ...

"Ma è lui...". Incredibile sul palco di The Voice Senior: lo riconoscete? | Video

"Ma è lui?". Lo stupore di Clementino, uno dei quattro giudici di The Voice Senior, è quello di tutti i telespettatori dello show musicale del venerdì sera di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. ...

Incredibile a Sportitalia, Michele Criscitiello licenzia in diretta il giornalista Manuel Parlato: “Qui non ci lavori più” [VIDEO]

Ancora problemi per Michele Criscitiello che, dopo essere stato squalificato per 18 mesi per insulti razzisti all’arbitro e sputi agli avversari, finisce nel mirino dell’Ordine dei Giornalisti ...

Volley, incredibile in Brasile: in campo al quinto mese di gravidanza. Brasile, rissa in campo: il poliziotto spara ad un giocatore. Indonesia, un fulmine cade a pochi metri da una tennista. Il video. Brasile, colpisce il pallone con un altro pallone: l'arbitro assegna il rigore. Gasly dopo le qualifiche a Las Vegas 2024: "Periodo incredibile per il team". VIDEO. Argentina-Marocco alle Olimpiadi è uno scandalo: petardi in campo e gol annullato al VAR dopo un'ora. Ne parlano su altre fonti

video.sky.it riferisce: Incredibile in Brasile, arbitro fa la pipì in campo - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...

tg.la7.it riferisce: Brasile: incredibile atterraggio d'emergenza in autostrada. Il video dell'areo ripreso tra le auto in corsa - Il sangue freddo e l'esperienza di un pilota avrebbero evitato una strage in Brasile. Sabato 5 marzo 2025 un piccolo aereo monomotore ha effettuato un atterraggio d'emergenza lungo l'autostrada Br-101 ...

Lo riporta tennisfever.it: ATP Miami, incredibile invasione di campo e partita sospesa – VIDEO - ATP Miami, incredibile invasione di campo e partita sospesa – VIDEO – Foto ANSA (Tennisfever.it) Tuttavia Miami è un luogo dove possono verificarsi dei fuori programma molto divertenti anche durante ...