Nun fa er pajaccio il rimprovero di Pellegrini a Romagnoli il derby visto da bordocampo

Il derby di Roma non è mai una partita normale, lo sanno tutti. Ma è dal campo, o meglio da bordocampo, che se ne percepisce davvero l'essenza. A restituire quell'atmosfera fatta di nervi tesi, battute taglienti e gesti che le telecamere spesso non colgono è stato Davide Bernardi, bordocampista di DAZN, che su Calciomercato.com ha raccontato la stracittadina come l'ha vissuta da pochi metri dal prato dell'Olimpico.

Romagnoli e Pellegrini, siparietto da derby

Tra i momenti più pittoreschi, quello che ha visto protagonisti i due capitani. Alessio Romagnoli, numero 13 della Lazio, cade dopo un contrasto con Dovbyk e, ancora da terra, protesta con l'arbitro Sozza: "Ma non vedi che mi viene addosso?". Ed ecco che Lorenzo Pellegrini, che da romano e romanista interviene senza mezzi termini: "Nun fa er pajaccio, nun fa er pajaccio".

