Taekwondo la storia di Hadi accolto in Italia dopo fuga dall’Iran si laurea a Roma

Hadi Tiranvalipour, l’atleta iraniano accolto in Italia dalla Federazione Italiana Taekwondo nel gennaio 2023 dopo essere stato costretto a fuggire dall’Iran perché minacciato a causa delle sue opinioni in favore dei diritti umani e dei diritti delle donne, si laureerà domani, mercoledì, in Scienze Motorie presso l’Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’. Un traguardo che va ben oltre l’ambito accademico e che rappresenta l’ultimo capitolo, in ordine di tempo, di una storia di rinascita, integrazione e speranza resa possibile grazie allo sport. dopo il suo arrivo in Italia, la Fita si è subito attivata per assistere Hadi nel percorso per ottenere lo status di rifugiato. Un risultato raggiunto anche grazie all’intervento diretto del Presidente federale Angelo Cito e alla sensibilità dimostrata dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che hanno reso possibile la costruzione di un percorso concreto di tutela e valorizzazione umana e sportiva. Lapresse.it - Taekwondo, la storia di Hadi: accolto in Italia dopo fuga dall’Iran, si laurea a Roma Leggi su Lapresse.it Tiranvalipour, l’atleta iranianoindalla Federazionenanel gennaio 2023essere stato costretto a fuggireperché minacciato a causa delle sue opinioni in favore dei diritti umani e dei diritti delle donne, si laureerà domani, mercoledì, in Scienze Motorie presso l’Università degli Studi di‘Tor Vergata’. Un traguardo che va ben oltre l’ambito accademico e che rappresenta l’ultimo capitolo, in ordine di tempo, di unadi rinascita, integrazione e speranza resa possibile grazie allo sport.il suo arrivo in, la Fita si è subito attivata per assisterenel percorso per ottenere lo status di rifugiato. Un risultato raggiunto anche grazie all’intervento diretto del Presidente federale Angelo Cito e alla sensibilità dimostrata dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che hanno reso possibile la costruzione di un percorso concreto di tutela e valorizzazione umana e sportiva.

