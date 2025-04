Scontro tra due auto a Fleri tre feriti uno è in gravi condizioni

Fleri, frazione del comune di Zafferana Etnea, intorno alle ore 13.30. Lo Scontro violento è avvenuto tra una Smart e una Toyota Yaris. Sul posto sono intervenuti due ambulanze che hanno prestato le prime cure ai feriti e i vigili del fuoco che hanno messo in. Cataniatoday.it - Scontro tra due auto a Fleri, tre feriti: uno è in gravi condizioni Leggi su Cataniatoday.it Grave incidente stradale oggi a, frazione del comune di Zafferana Etnea, intorno alle ore 13.30. Loviolento è avvenuto tra una Smart e una Toyota Yaris. Sul posto sono intervenuti due ambulanze che hanno prestato le prime cure aie i vigili del fuoco che hanno messo in.

