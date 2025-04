Achille Lauro la tracklist del nuovo album Comuni mortali

Comuni mortali è il titolo del settimo, attesissimo album di Achille Lauro, in uscita in vinile, cd e su tutte le piattaforme digitali venerdì 18 aprile per Warner Music Italy, il nuovo lavoro che svela in pieno l'anima cantautorale di un artista dall'identità inconfondibile e multiforme, sempre in grado di attraversare i generi e smantellare gli stereotipi.Con sei album all'attivo che spaziano dall'urban al glam, dal rock fino al pop, con Comuni mortali Achille Lauro raggiunge la sua maturità artistica esprimendo la parte più intima di sé, celebrando così un nuovo percorso ispirato dai grandi nomi del cantautorato italiano che hanno accompagnato la sua crescita personale e artistica.Anticipato dai grandi successi Incoscienti giovani, in gara all'ultimo Festival di Sanremo, e Amore disperato, entrambi in vetta alle classifiche streaming e radiofoniche degli ultimi mesi e certificati rispettivamente Oro e Platino, l'album di 12 tracce è frutto della lunga permanenza di Lauro tra Los Angeles e New York, dove si è concesso il tempo necessario per produrre e scrivere il suo nuovo lavoro.

