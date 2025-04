Lucio Corsi partito da Bologna il Club Tour 2025 tutto esaurito

È partito da Bologna il Club Tour 2025 di Lucio Corsi, nove date – prodotte da Magellano Concerti – che hanno già registrato il tutto esaurito e che toccheranno le principali città italiane. La Tournée arriva dopo la pubblicazione del nuovo album Volevo essere un duro (Sugar Music), uscito il 21 marzo su tutte le piattaforme digitali e il 4 aprile nei formati fisici vinile e CD. Il disco ha conquistato il sesto posto della Top Album Debut Global di Spotify del weekend 21-23 marzo, ed è ora al primo posto della classifica FIMI degli album e della classifica CD, vinili e musicassette più venduti della settimana.A giugno avrà invece inizio Estate 2025 nei festival estivi italiani, 28 appuntamenti che comprendono anche gli imperdibili show di Ippodromi 2025 a Roma e Milano (21 giugno al Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle e 7 settembre al Milano Summer Festival, Ippodromo Snai San Siro).

