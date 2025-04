Ignazio Moser l’addio all’amico Patrick Vettori Un pezzo del mio cuore se ne va con te

all’amico di sempre. Ignazio Moser ha detto addio a Patrick Vettori attraverso alcune storie condivise su Instagram. Un nome balzato agli onori della cronaca italiana, nelle ultime ore: la notizia ha fatto il giro del Bel Paese, dopo quanto scritto dal fratello, Marvin Vettori, noto campione di arti marziali. Oltre a Moser, sono stati tanti i VIP che hanno reso omaggio al giovane, scomparso tragicamente a soli 30 anni.Le parole di Ignazio Moser per l’amico Patrick VettoriAndarsene così, ad appena 30 anni, a causa di un incendio che non gli ha lasciato scampo nel suo appartamento a Mezzocorona, in provincia di Trento. Un evento fortuito che ha portato via per sempre a Ignazio Moser un caro amico. L’ex ciclista si era già espresso con un commento a corredo del post condiviso da Marvin Vettori, campione di arti marziali e fratello della vittima, ma ha deciso comunque di rendere omaggio a Patrick in alcune storie sul proprio profilo Instagram. Dilei.it - Ignazio Moser, l’addio all’amico Patrick Vettori: “Un pezzo del mio cuore se ne va con te” Leggi su Dilei.it L’ultimo salutodi sempre.ha detto addio aattraverso alcune storie condivise su Instagram. Un nome balzato agli onori della cronaca italiana, nelle ultime ore: la notizia ha fatto il giro del Bel Paese, dopo quanto scritto dal fratello, Marvin, noto campione di arti marziali. Oltre a, sono stati tanti i VIP che hanno reso omaggio al giovane, scomparso tragicamente a soli 30 anni.Le parole diper l’amicoAndarsene così, ad appena 30 anni, a causa di un incendio che non gli ha lasciato scampo nel suo appartamento a Mezzocorona, in provincia di Trento. Un evento fortuito che ha portato via per sempre aun caro amico. L’ex ciclista si era già espresso con un commento a corredo del post condiviso da Marvin, campione di arti marziali e fratello della vittima, ma ha deciso comunque di rendere omaggio ain alcune storie sul proprio profilo Instagram.

