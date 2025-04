Digital-news.it - Tivùsat rinnova l’area clienti: gestione smartcard più semplice, sicura e autonoma

Leggi su Digital-news.it

Dal 14 aprile 2025disicon l’obiettivo di semplificare l’esperienza d’uso e offrire maggiore autonomia agli utenti. Per accedere ai nuovi servizi sarà necessario aggiornare la password o crearne una ex novo se non si dispone ancora delle credenziali. Questa modifica punta a rendere l’intero processo didella, dalla registrazione all’attivazione, più veloce, sicuro e intuitivo.Elemento centrale del sistema, lapuò essere attivata direttamente online inserendo Codice Fiscale o Partita IVA all’interno del, senza bisogno di passaggi intermedi. L’utente può contare su un sistema potenziato con funzionalità self-service, come la sezione “Fai da te” e le FAQ, pensate per fornire supporto immediato in caso di problemi.