Serena Brancale ad Ancona a luglio Sarà tra le star di punta del Arena sul Mare

Ancona – Serena Brancale ad Ancona. Una delle artiste più conosciute e ascoltate d'Italia, dopo il successo riscosso all'ultima edizione del Festival di Sanremo, si esibirà all'Arena sul Mare del Porto Antico il 31 luglio. A darne l'annuncio l'assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio.

