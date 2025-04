Prese a cazzotti il collega provocandogli ferite guaribili in 30 giorni condannato caporeparto dei pompieri

cazzotti, nell'agosto del 2020, un collega. Il giudice del tribunale di Agrigento, Agata Anna Genna, ha condannato - per lesioni aggravate - un caporeparto del comando provinciale dei vigili del fuoco. La pena di 8 mesi è sospesa e non verrà neanche. Agrigentonotizie.it - "Prese a cazzotti il collega provocandogli ferite guaribili in 30 giorni": condannato caporeparto dei pompieri Leggi su Agrigentonotizie.it Otto mesi di reclusione per aver preso a, nell'agosto del 2020, un. Il giudice del tribunale di Agrigento, Agata Anna Genna, ha- per lesioni aggravate - undel comando provinciale dei vigili del fuoco. La pena di 8 mesi è sospesa e non verrà neanche.

