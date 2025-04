Sport.quotidiano.net - Ciclismo, De Marchi annuncia il ritiro a fine stagione

Roma, 15 aprile 2025 - In attesa di quello che accadrà al Giro d'Italia 2025, al via il 9 maggio da Durazzo, una certezza lapidaria c'è ed è purtroppo di vecchia data: l'ultimo italiano ad aver indossato la maglia rosa è Alessandro De, che in queste ore hato il suoal termine della. L'annuncio di DeDal 12 maggio 2021 il simbolo del primato è un tabù per i corridori nostrani: quel giorno il protagonista fu proprio il 'Rosso di Buja', che andò in fuga sull'Appennino bolognese e scippò la maglia rosa a Filippo Ganna, per una staffetta tra due italiani che oggi sa tanto di beffa. Deresta leader della classifica generale due giorni prima di passare il testimone all'allora sconosciuto Attila Valter nel giorno in cui il grandeconosce anche lo sfortunatissimo Gino Mader prima di incoronare amaggio a Milano chi come Egan Bernal avrebbe vinto l'intera edizione.