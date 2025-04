Lapresse.it - Gaza, la mozione di Pd, M5S e AVS: “Riconoscimento Palestina e sanzioni a Israele”

dello stato di, stop a ogni fornitura di armi enei confronti di. Sono alcuni degli undici punti dellaparlamentare in tema di Medio Oriente e, presentata dalle opposizioni in conferenza stampa all’Hotel Nazionale a Roma. Allo stesso tavolo per illustrare l’iniziativa il presidente del M5S Giuseppe Conte, la segretaria del Pd Elly Schlein, il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli. “Unaunitaria per riaccendere i fari suche è ripiombata nel silenzio e questo le nostre forze politiche non lo possono permettere. Davanti a queste immagini non possiamo tacere”, spiega Schlein. Uno dei punti più rilevanti sul piano di politica estera è quello delle. Al punto 7 dellasi legge: “Sostenere in sede europea l’adozione dinei confronti del Governo israeliano per la sistematica violazione del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario e nei confronti dei coloni responsabili delle violenze in Cisgiordania”.