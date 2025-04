Sport.quotidiano.net - Lisa Vittozzi, incubo finito: “Periodo difficile, ora sto meglio. Posso ripartire”

Bologna, 15 aprile 2025 – Non ha potuto difendere la Coppa del mondo vinta nel 2024, ma ora è pronta per preparare le Olimpiadi di Milano Cortina e andare a caccia di medaglie.sta per tornare. La biathleta sappadina ha smaltito i problemi alla schiena che l’hanno fermata l’inverno scorso, ha dovuto saltare tutta la stagione di Coppa del mondo, e adesso parte il percorso olimpico, con la preparazione estiva e la rifinitura autunnale per arrivare pronti al via della nuova stagione. Da poco trentenne,punta con decisione alle Olimpiadi italiane, in quella Anterselva che è la casa del biathlon azzurro, per andare a caccia di un oro che manca dal suo palmares. Ai mondiali due vittorie le ha ottenute (staffetta a Oberhof 2023 e individuale a Nove Mesto nel 2024), ma alle Olimpiadi vanta solo un bronzo con la staffetta mista a PyeongChang 2018.