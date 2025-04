Cedimento del terreno in prossimità di una curva chiusa la provinciale al transito

transito della strada di penetrazione agricola Piana. Messinatoday.it - Cedimento del terreno in prossimità di una curva, chiusa la provinciale al transito Leggi su Messinatoday.it La Città Metropolitana di Messina si conferma costantemente operativa nel tutelare la sicurezza della circolazione stradale in tutto il territorio. In queste ore, gli uffici tecnici di Palazzo dei Leoni hanno disposto la chiusura immediata aldella strada di penetrazione agricola Piana.

