Atalanta all’inglese il veterano della Premier John Murtough entra in dirigenza Affiancherà Tony D’Amico

Bergamo, 15 aprile 2025 – Un nuovo dirigente per l’che ha potenziato la sua area dirigenziale inserendo ildel calcio britannico, 54enne ex dirigente di lungo corso nel calcio inglese con Everton, Fulham, Coventry City, Manchester United e nella stessa FALeague. Subito all’operaè già operativo al centro sportivo di Zingonia, dove ricoprirà il ruolo di Director of Global Development, per sviluppare ulteriormente il posizionamento internazionale del club orobico. Si occuperà dell’internazionalizzazioneDea ma anche del mercato, soprattutto per quando concerne l’area britannica. L’annuncio è stato dato dalla società nerazzurra con una nota diffusa nel pomeriggio. “BC – si legge – comunica un nuovo ingresso a livello dirigenziale nell’area sportiva del club,qualea far parte con effetto immediato in qualità di Director of global development il signor