And Just Like That Stagione 3 il teaser trailer

Just Like That Stagione 3: il teaser trailer!Fra nuovi amori, sesso e l’amicizia di sempre, tornano le iconiche avventure, al sole di una torrida estate newyorkese, delle protagoniste di And Just Like That., in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW con la terza Stagione dal 30 maggio in contemporanea con gli Stati Uniti.I dodici nuovi episodi della serie Max Original e Sky Exclusive di Michael Patrick King, di cui viene rilasciato oggi il teaser trailer, seguono Carrie, Miranda, Charlotte, Seema e Lisa mentre si concentrano sulle loro carriere e le loro famiglie, e le vedono affrontare storie d’amore, di sesso, e la grande amicizia che le lega, ormai 50enni, in una New York brulicante di vita.Nel cast le protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarita Choudhury,Nicole Ari Parker, insieme a Cathy Ang, Mehcad Brooks, Jonathan Cake, Mario Cantone, Niall Cunningham, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Logan Marshall-Green, Sebastiano Pigazzi, Alexa Swinton e Dolly Wells. Leggi su Cinefilos.it And3: il!Fra nuovi amori, sesso e l’amicizia di sempre, tornano le iconiche avventure, al sole di una torrida estate newyorkese, delle protagoniste di And., in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW con la terzadal 30 maggio in contemporanea con gli Stati Uniti.I dodici nuovi episodi della serie Max Original e Sky Exclusive di Michael Patrick King, di cui viene rilasciato oggi il, seguono Carrie, Miranda, Charlotte, Seema e Lisa mentre si concentrano sulle loro carriere e le loro famiglie, e le vedono affrontare storie d’amore, di sesso, e la grande amicizia che le lega, ormai 50enni, in una New York brulicante di vita.Nel cast le protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarita Choudhury,Nicole Ari Parker, insieme a Cathy Ang, Mehcad Brooks, Jonathan Cake, Mario Cantone, Niall Cunningham, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Logan Marshall-Green, Sebastiano Pigazzi, Alexa Swinton e Dolly Wells.

And Just Like That..., il teaser della terza stagione. And Just Like That 3 , cast confermato e tutto ciò che sappiamo fino a ora. And Just Like That… un ritorno può cambiare la vita di Carrie. And Just Like That, Sarah Jessica Parker non sopporta che al pubblico non piaccia Carrie. Tutto quello che sappiamo su "And Just Like That 3. And Just Like That 3: Sarah Jessica Parker anticipa alcuni dettagli della prossima stagione. Ne parlano su altre fonti

Secondo tg24.sky.it: And Just Like That..., il teaser della terza stagione - Fra nuovi amori, sesso e l’amicizia di sempre, tornano le iconiche avventure, al sole di una torrida estate newyorkese, delle protagoniste di And Just Like That…, in esclusiva su Sky e in streaming ...

Scrive comingsoon.it: And Just Like That... - TRAMA AND JUST LIKE THAT... And Just Like That... è una serie tv statunitense sequel della popolare commedia romantica di fine anni '90 Sex and the City. Creato dallo showrunner di quest'ultima ...

Nota di comingsoon.it: And Just Like That... streaming - Scopri dove vedere And Just Like That... in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di And Just Like That... in abbonamento, noleggio, acquisto e prezzi per la ...