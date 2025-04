Detenuto tenta di strangolare poliziotto nel carcere di Trani l8217aggressore è fratellastro di Antonio Cassano

Detenuto del carcere di Trani ha tentato di strangolare un agente di polizia penitenziaria. L'uomo è stato soccorso dai colleghi. A dare la notizia è stato il Sappe, il sindacato di categoria. L'aggressore sarebbe Giovanni Cassano, fratellastro dell'ex giocatore Antonio: deve scontare pene per furti, rapine e ricettazioni. È già noto per aggressioni in altre carceri. Leggi su Fanpage.it Undeldihato diun agente di polizia penitenziaria. L'uomo è stato soccorso dai colleghi. A dare la notizia è stato il Sappe, il sindacato di categoria. L'aggressore sarebbe Giovannidell'ex giocatore: deve scontare pene per furti, rapine e ricettazioni. È già noto per aggressioni in altre carceri.

