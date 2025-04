Medio Oriente Parroco latino Gaza Qui è terribile manca tutto

Parroco latino di Gaza, Padre Gabriel Romanelli, in un’intervista della corrispondente Alessandra Buzzetti per il Tg2000, il telegiornale di Tv2000, racconta l’assedio della Striscia di Gaza in una Settimana Santa iniziata con il bombardamento dell’ospedale anglicano della città.“Siamo riusciti a fare un punto di estrazione d’acqua – prosegue padre Romanelli – dove i beneficiari principali sono i bambini disabili che vivono insieme agli anziani, con le sorelle di Madre Teresa. Qui siamo riusciti a rincominciare a purificare l’acqua e quello aiuta anche il quartiere, però la situazione è veramente terribile, manca di tutto. Noi stiamo bene e quello che c’è si razionalizza e si cerca di aiutare tutte le persone che ne hanno bisogno”. Tv2000.it - Medio Oriente, Parroco latino Gaza: “Qui è terribile, manca tutto” Leggi su Tv2000.it “La situazione umanitaria continua a essere molto difficile. Ogni giorno incominciano a scarseggiare le cose. Ci sono dei quartieri che non hanno l’acqua”. Così ildi, Padre Gabriel Romanelli, in un’intervista della corrispondente Alessandra Buzzetti per il Tg2000, il telegiornale di Tv2000, racconta l’assedio della Striscia diin una Settimana Santa iniziata con il bombardamento dell’ospedale anglicano della città.“Siamo riusciti a fare un punto di estrazione d’acqua – prosegue padre Romanelli – dove i beneficiari principali sono i bambini disabili che vivono insieme agli anziani, con le sorelle di Madre Teresa. Qui siamo riusciti a rincominciare a purificare l’acqua e quello aiuta anche il quartiere, però la situazione è veramentedi. Noi stiamo bene e quello che c’è si razionalizza e si cerca di aiutare tutte le persone che ne hanno bisogno”.

Potrebbe interessarti anche:

In Medio Oriente la pace non germoglierà per incanto. E l'Europa dovrebbe pensarci

A Beirut le istituzioni cecano di colmare un vuoto, il regime di Assad in Siria si.è sgretolato, in Turchia Erdogan ha incarcerato il suo principale rivale politico. E Benjamin Netanyahu ha ripreso a ...

Nel nuovo Medio Oriente la posizione della Giordania è sempre più critica

La Giordania si trova in una posizione strategica e precaria, schiacciata tra le grandi trasformazioni geopolitiche del Medio Oriente. The post Nel nuovo Medio Oriente la posizione della Giordania ...

Medio Oriente, domani Hamas rilascerà i primi tre ostaggi uomini: chi sono e qual è la loro storia

Si tratta di Yarden Bibas, Ofer Calderon e Keith Schmonsel Siegel, tutti rapiti il 7 ottobre 2023 e da allora mai tornati nella loro patria. Uno di essi è il papà del prigioniero più giovane nelle ...

Medio Oriente, Parroco latino Gaza: “Qui è terribile, manca tutto”. "Basta guerra, la gente è terrorizzata!", le voci dei francescani dal Medio Oriente. ASIA/TERRA SANTA - Il parroco Romanelli: la tregua a Gaza è una boccata d’aria. Ma il dopoguerra sarà terribile. Tregua a Gaza: i cristiani di Gaza scrivono a Papa Francesco, “grazie per l’aiuto!”. Romanelli (parroco), “molti non riconoscono più il quartiere dove vivevano”. La preghiera per la pace nel cuore di Gaza. Papa al Gemelli: Romanelli (parroco Gaza), “una chiamata benedetta”. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta msn.com: «Latino alle medie? Giustissimo, è la lingua degli Dei. Vive nei testi religiosi, giuridici, medici e astrologici. Va cantata» - «Certo che concordo con l’introduzione del latino alle Medie». Così il professor Gianluca Cellai, in arte Kronos, autore di "Magica Europa", il successo dance in lingua latina che ha fatto ...