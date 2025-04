Mozione comune di M5S Pd Avs per Gaza Conte Servono un embargo alle armi e sanzioni per Israele

Gaza è una sfida alle nostre coscienze e valori. Interroga il nostro modo di concepire quello che viene definito ‘canone occidentale’. Non è un effetto collaterale di un’azione di guerra. È un sistematico sterminio della popolazione palestinese”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della Mozione su Gaza, sottoscritta da Pd, M5S e Avs. “Abbiamo superato le 50mila vittime accertate – ha aggiunto Conte, con accanto Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni – ma non è escluso che siano molte di più. Tra cui 15mila bambini. Lo dico anche a chi, guardando altri scenari, sottolinea con doppie, triple linee quando ci sono morti civili. In questo caso cosa facciamo? Ci voltiamo dall’altra parte? Sono morti donne e bambini che valgono meno?”. Ilfattoquotidiano.it - Mozione comune di M5S-Pd-Avs per Gaza, Conte: “Servono un embargo alle armi e sanzioni per Israele” Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Quello che succedendo aè una sfidanostre coscienze e valori. Interroga il nostro modo di concepire quello che viene definito ‘canone occidentale’. Non è un effetto collaterale di un’azione di guerra. È un sistematico sterminio della popolazione palestinese”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione dellasu, sottoscritta da Pd, M5S e Avs. “Abbiamo superato le 50mila vittime accertate – ha aggiunto, con accanto Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni – ma non è escluso che siano molte di più. Tra cui 15mila bambini. Lo dico anche a chi, guardando altri scenari, sottolinea con doppie, triple linee quando ci sono morti civili. In questo caso cosa facciamo? Ci voltiamo dall’altra parte? Sono morti donne e bambini che valgono meno?”.

