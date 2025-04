Ilnapolista.it - Imola verso l’addio alla F1. Domenicali: «Sarà sempre più difficile avere due Gp nello stesso Paese»

Leggi su Ilnapolista.it

Il Gran Premio diuscirà molto probabilmente dal calendario di Formula 1 a partire dal 2026. È quanto si evince delle parole rilasciate dal Ceo del Circus, Stefano, ai microfoni di “La politica nel pallone per Gr Parlamento”.Le parole di Stefanosu«L’Italia harappresentato e rappresenterà in futuro una parte importante della F1. Mapiùdue Gp(l’altro è Monza, ndr) perché l’interesse sulla Formula 1 sta crescendo. È una situazione che dovremo affrontare nei prossimi mesi, ma èche possa continuare per molto», ha affermato il manager emiliano.«Nei prossimi mesi affronteremo questa scelta. Dal punto di vista umano nonfacile, ma devo esercitare un ruolo internazionale che mi pone di fronte a tantissime richieste in giro per il mondo di Paesi emergenti che possono permettereF1 di crescere.