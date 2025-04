VIDEO Manovra Proietti agli umbri Abbiate fiducia nelle riforme

riforme che porteranno a cancellare la "tassa occulta" del ricorso forzato alla sanità privata. La presidente della Regione umbria fa un appello ai cittadini umbri: "Abbiate fiducia". La seconda parte. Perugiatoday.it - VIDEO Manovra, Proietti agli umbri: "Abbiate fiducia nelle riforme" Leggi su Perugiatoday.it Liste di attesa, emergenza urgenza tra i primi interventi nella sanità regionale. Leche porteranno a cancellare la "tassa occulta" del ricorso forzato alla sanità privata. La presidente della Regionea fa un appello ai cittadini: "". La seconda parte.

