Sara Curtis è un fenomeno a 18 anni ha cancellato il record di Federica Pellegrini nei 100 stile

stile libero nei Campionati italiani con il tempo di 53.01. Sara Curtis batte così il record di Federica Pellegrini e si qualifica pure per i Mondiali di Singapore. Leggi su Fanpage.it La giovanissima nuotatrice italiana chiudi i 100libero nei Campionati italiani con il tempo di 53.01.batte così ildie si qualifica pure per i Mondiali di Singapore.

FOCUS – NUOTO. Sara Curtis: La Nuova Stella del Nuoto Italiano

In questa intervista, Alice Liverani intervista Sara Curtis, la giovane promessa del nuoto italiano, con il supporto della sua ospite speciale, Aglaia Pezzato. Ex nuotatrice di successo e oggi ...

Nuoto, Sara Curtis sugli scudi nelle batterie dei 100 sl a Riccione. Miressi non incanta, Razzetti in controllo

Andate in archivio le batterie della terza giornata dei campionati italiani di nuoto di scena a Riccione. Nelle heat che hanno definito finaliste e finalisti delle gare pomeridiane sono arrivati ...

Sara Curtis batte Federica Pellegrini! Storico record italiano nei 100 sl e pass per i Mondiali

Terza giornata di gare allo Stadio del Nuoto di Riccione, sede degli Assoluti primaverili, infiammata per quanto è accaduto nella finale dei 100 stile libero femminili. C’era attesa per quanto ...

