Seth Rollins continua a essere una delle principali stelle della programmazione settimanale della WWE. Recentemente, “The Visionary” ha affrontato la possibilità di “vendere la sua anima” e unirsi a The Rock e John Cena. Durante un’intervista a Not Just Football con Cam Heyward, Rollins è stato interrogato sulla possibilità di allearsi con The Rock e John Cena dopo WrestleMania, anche se ciò fosse contro le aspettative del pubblico.Ha spiegato che la sua anima è sempre in vendita. Quando prende decisioni, considera sempre ciò che ritiene sia meglio per l’intera azienda:“Guarda, la mia anima è sempre in vendita, amico. Nella mia carriera ho vissuto tanti alti e bassi. Ma se mi trovo di fronte a una situazione in cui credo che la cosa migliore per l’intera azienda sia allearmi con persone che magari il pubblico non approverebbe, prenderò comunque la decisione che ritengo sia la migliore per la WWE e la sua direzione. Zonawrestling.net - Seth Rollins su una possibile alleanza con The Rock:”La mia anima è sempre in vendita” Leggi su Zonawrestling.net continua a essere una delle principali stelle della programmazione settimanale della WWE. Recentemente, “The Visionary” ha affrontato la possibilità di “vendere la sua” e unirsi a Thee John Cena. Durante un’intervista a Not Just Football con Cam Heyward,è stato interrogato sulla possibilità di allearsi con Thee John Cena dopo WrestleMania, anche se ciò fosse contro le aspettative del pubblico.Ha spiegato che la suain. Quando prende decisioni, consideraciò che ritiene sia meglio per l’intera azienda:“Guarda, la miain, amico. Nella mia carriera ho vissuto tanti alti e bassi. Ma se mi trovo di fronte a una situazione in cui credo che la cosa migliore per l’intera azienda sia allearmi con persone che magari il pubblico non approverebbe, prenderò comunque la decisione che ritengo sia la migliore per la WWE e la sua direzione.

