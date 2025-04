Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-04-2025 ore 19:30

LuceverdeBuonasera dalla redazione Bentrovatimolto intenso queste ore sono a rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo cosa tratta in carreggiata interna a partire dall' uscita Cassia fino alla proseguendo in internal code dalla Nomentana allo svincolo La Rustica sempre in internet cura e attenzione per incidente a partire dalla Casilina fino all'uscita per la via Appia in carreggiata è una coda tratti dal bivio con laFiumicino fino alla Tuscolana sulla tangenziale quelli tra Corso Francia e la Salaria in direzione di San Giovanni abbiamo code anche verso lo stadio Olimpico a partire dal bivio con la stazione Tiburtina fino all'uscita Salaria Ci sono rallentamenti sul tratto Urbano dellaL'Aquila dalla tangenziale est e fino a Tor Cervara incidente in viale del Muro Torto incolonnamenti da Porta Pinciana a piazzale Flaminio altro incidente nella zona di talenti in via Ugo Ojetti in prossimità di via Ferdinando Martini permangono disagio in via di Tor Bella Monaca a causa di un incidente avvenuto a ridosso di via anderloni abbiamo Quindi incoronamento in direzione della Casilina altro incidente lungo l'ostiense all'altezza di via di Mezzocammino con le code registrate in direzione di Ostia ripercussioni E anche sulla via del marecongestionato infine in viale delle Terme di Caracalla in via dell'Amba Aradam è in via Druso maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito