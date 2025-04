La ricchezza che crea lavoro la visione di Angelini Industries

ricchezza ha una sola giustificazione morale: nel suo impiego per la creazione di altre fonti di lavoro". È una frase di Francesco Angelini, fondatore di Angelini Industries, multinazionale nei settori della salute, della tecnologia industriale e dei prodotti di largo consumo che l'ad Sergio Marullo di Condojanni al suo arrivo ha sentito di fare propria. Quarta generazione al comando assieme alla moglie Thea Paola Angelini, vicepresidente, Marullo di Condojanni è ospite della nuova puntata di Money Vibez Stories, il vodcast di Qn Quotidiano Nazionale (il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno) che ogni settimana racconta un'impresa attraverso la storia, il percorso e il pensiero di chi la governa. Così è stato anche con il ceo di Angelini, che ha aperto a Qn le porte del suo quartier generale romano per parlare delle strategie industriali di un gruppo così ampio e composito.

