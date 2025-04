Muore folgorato in campagna atti di nuovo alla Procura per imprenditore indagato

imprenditore agricolo di Santa Maria Capua Vetere, torna indietro. Il gip Maria Pasqualina Gaudiano, accogliendo l'istanza dei difensori, gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, ha disposto l'invio degli atti al pubblico ministero. La difesa ha. Casertanews.it - Muore folgorato in campagna, atti di nuovo alla Procura per l'imprenditore indagato Leggi su Casertanews.it Il processo a carico di Aniello D'A.,agricolo di Santa Maria Capua Vetere, torna indietro. Il gip Maria Pasqualina Gaudiano, accogliendo l'istanza dei difensori, gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, ha disposto l'invio deglial pubblico ministero. La difesa ha.

Felice Laveglia muore a 17 anni schiacciato dal trattore a Montopoli Valdarno: ‘Amava la campagna’

Il drammatico ritrovamento del papà che non l’aveva visto rientrare Un drammatico incidente ha sconvolto Montopoli Valdarno. Felice Laveglia, 17 anni, ha perso la vita schiacciato dal trattore ...

Umberto Coghetto, titolare d'azienda urta i cavi dell'alta tensione e muore folgorato sotto gli occhi dei colleghi. I sindacati: «Non si può morire sul lavoro a 27 anni»

AGNA - É morto folgorato mentre stava montando una tensostruttura all'interno della ditta Agraria Tocchio di via Mure, ad Agna. Era ormai al termine della giornata lavorativa, ma, proprio...

Tragedia sul lavoro in un'azienda agricola: artigiano trevigiano muore folgorato

Tragedia sul lavoro nel pomeriggio, intorno alle 16.15 circa, nel padovano. Un ragazzo di 27 anni, di Volpago del Montello, Umberto Coghetto, è morto folgorato oggi, 7 marzo, in via Mure ad Agna ...

Muore folgorato in campagna, atti di nuovo alla Procura per l'imprenditore indagato. Un ragazzo 17enne morto colpito da un fulmine. Ne parlano su altre fonti

Scrive msn.com: Umberto Coghetto muore a 27 anni folgorato sotto gli occhi dei colleghi: stava facendo un intervento nell'impresa agricola. Dipendenti sotto choc - Umberto Coghetto, residente a Nervesa della Battaglia (Treviso), muore folgorato mentre stava prestando servizio al sistema elettrico. Le cause che hanno provocato la morte del dipendente di 27 ...