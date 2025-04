Secoloditalia.it - Meloni: “Da Trump farò del mio meglio, so cosa rappresento e cosa difendo”. Gli imprenditori: siamo tutti con te (video)

“Non sento alcuna pressione, come potrete immaginare, per i miei prossimi due giorni”. Giorgiasi affida a un pizzico di ironia parlando della sua imminente partenza per gli Usa, dove incontrerà il presidente Donald. Una trasferta impegnativa, benedetta da Bruxelles, sulla quale sono puntati i riflettori del mondo. “Io sono consapevole disto difendendo. Vedremo come andrà a finire nelle prossime ore. Dobbiamo ricordarci che abbiamo superato ostacoli ben peggiori. Faremo del nostro”. Così la premier durante la cerimonia di consegna dei Premi Leonardo 2025. Sul tavolo del bilaterale allo Studio Ovale il pesante dossier dei dazi. In tardo pomeriggio vertice a Palazzo Chigi dedicato alla missione a Washington. Alla riunione, presieduta dalla premier, presenti i vicepremier Salvini e Tajani, i ministri Crosetto, Foti e Giorgetti.