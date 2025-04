Esplosione alla Toyota Material Handling di Bologna 12 indagati tra loro l8217ad della società

Esplosione causò la morte di due operai, Fabio Tosi, 34 anni, e Lorenzo Cubello, 37, e il ferimento di altri 11. Leggi su Fanpage.it Le ipotesi di reato sono omicidio colposo, lesioni colpose e disastro colposo. L'causò la morte di due operai, Fabio Tosi, 34 anni, e Lorenzo Cubello, 37, e il ferimento di altri 11.

Nato il figlio dell'operaio morto nell'esplosione alla Toyota. La compagna: "Ho speso 4 mila euro per il test di paternità"

Sarebbe diventato papà in questi giorni Lorenzo Cubello, uno dei due operai morti il 23 ottobre scorso nell'esplosione alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale, che viveva a Russi. La sua ...

È nato il figlio di Lorenzo Cubello, operaio morto nell’esplosione alla Toyota. Ma la mamma non può dargli il cognome del papà

Il piccolo si chiama Lorenzo, come il padre, ma per ora porta il cognome della mamma Paola. L’iter burocratico per far valere i suoi diritti è complesso, lungo e anche costoso

Incidente alla Toyota Material Handlig: tra gli indagati c'è anche l'amministratore delegato

Omicidio colposo e lesioni colpose gravissime. Sono questi i reati per i quali la Procura di Bologna ha iscritto nel registro degli indagati anche Michele Candiani, l'attuale amministratore ...

