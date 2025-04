Professioni sanitarie a confronto con le istituzioni alla Camera

ROMA (ITALPRESS) – Federazioni, Ordini, Collegi e Consigli nazionali di tutte le professioni del mondo della sanità riuniti a Montecitorio nella sala del Mappamondo con parlamentari ed esponenti del governo. A rappresentare il mondo della professione medica Filippo Anelli, presidente della FNOMCEO, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, con lui il presidente della Commissione Nazionale Albo Odontoiatri della Fnomceo, Andrea Senna. Una convocazione straordinaria per l'illustrazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla XII Commissione Affari Sociali della Camera sul riordino delle Professioni sanitarie. È stato questo l'appuntamento conclusivo di un intenso lavoro di consultazione e confronto condotto dalla Commissione a 360°, durato quasi 4 mesi.

