Kane: «Voglio riscattarmi! Con l'Inter non sarà facile»

Harry, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bayern Monaco. L’inglese ha risposto alle domande sulla partita di domani. CONFERENZA– Harry, attaccante del Bayern Monaco ha commentato in sala stampa la vigilia della partita di Champions League tra Inter e Bayern Monaco. Così in conferenza stampa la punta inglese.CONFERENZA STAMPA DI HARRYVIGILIA DI INTER-BAYERN MONACORipensi ancora alle occasioni avute nella partita di andata?Certe volte non dormo la notte ripensando alle occasioni avute. Mi aspetto di più, sono pronto a.Si è parlato dell’esultanza deldopo la partita di andata, per voi è una motivazione in più?Noi siamo motivati a prescindere, siamo convinti di poter ribaltare il risultato. Non penso chedia per scontato il passaggio del turno.