Ladi lotta alle moschee vince le elezioni a, dilaniata da anni di scontri sull’agibilità religiosa dei musulmani. Siccome Anna Maria Cisint, eletta all’Europarlamento, non poteva più ambire alla poltrona di sindaco, ci ha pensato a raccogliere il testimone uno dei suoi ex assessori, Luca Fasan. Il leghista ha ottenuto ha ottenuto 8272pari al 70,87 per cento, a capo di una coalizione con, Forza, una civica (Cisint per), Fratelli d’e Il popolo della famiglia. Il consigliere regionale del Pd Diego Moretti ha dovuto accontentarsi del 26,19 per cento, con 3.057, in una coalizione in cui rientravano anche tre civiche (Civica Solidale, Progressisti pere Insieme con Moretti). Soltanto 343 iper Bou Konate, l’ingegnere ghanese che si è presentato con, un movimento fondato dal deputato Aboubakar, che intendeva rappresentare soprattutto la popolazione di religione musulmana in un comune che ha visto un’autentica guerra di religione scatenata dall’ex sindaca Cisint, che aveva vietato le preghiere all’interno di alcuni centri religiosi.