Storie di donne al bivio a giugno in prima serata

Storie di donne al bivio torna a giugno e luglio in prima serata”. A confermarlo all’Ansa è la stessa padrona di casa del programma di Rai2, la giornalista Monica Setta. “È stata una stagione record – dice – Il programma ha funzionato in ogni collocazione portandosi, tre punti e mezzo sopra la media di rete”. La ricetta vincente? “Semplicissima. Ingredienti metaforicamente a chilometro zero, cioè poco costosi ma di qualità. E la mia storica prudenza. Mi avevano chiesto di partire subito con le prime serate a inizio 2025, dopo gli ottimi risultati delle prime quattro andate in onda tra l’estate e Natale, che hanno avuto una media del 7%. Ma da buona artigiana aspetto sempre che la torta sia ben cotta prima di tirarla fuori dal forno”.Nel frattempo, ha fatto rumore l’imitazione della giornalista ad opera della Gialappa’s su TV8. Lopinionista.it - “Storie di donne al bivio”, a giugno in prima serata Leggi su Lopinionista.it Monica Setta – foto di Federico GubertiROMA – “dialtorna ae luglio in”. A confermarlo all’Ansa è la stessa padrona di casa del programma di Rai2, la giornalista Monica Setta. “È stata una stagione record – dice – Il programma ha funzionato in ogni collocazione portandosi, tre punti e mezzo sopra la media di rete”. La ricetta vincente? “Semplicissima. Ingredienti metaforicamente a chilometro zero, cioè poco costosi ma di qualità. E la mia storica prudenza. Mi avevano chiesto di partire subito con le prime serate a inizio 2025, dopo gli ottimi risultati delle prime quattro andate in onda tra l’estate e Natale, che hanno avuto una media del 7%. Ma da buona artigiana aspetto sempre che la torta sia ben cottadi tirarla fuori dal forno”.Nel frattempo, ha fatto rumore l’imitazione della giornalista ad opera della Gialappa’s su TV8.

