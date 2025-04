La segnalazione di un lettore Aiuole abbandonate in viale Luisa d Annunzio dopo la fine del G7 FOTO

lettore ci ha segnalato il degrado e l'erba incolta nelle Aiuole lungo viale d'Annunzio a Pescara, che invece erano state perfettamente sistemate in occasione del G7 del mese di ottobre del 2024 ma che appaiono incolte e senza manutenzione. Ilpescara.it - La segnalazione di un lettore: "Aiuole abbandonate in viale Luisa d'Annunzio dopo la fine del G7"[FOTO] Leggi su Ilpescara.it Un nostroci ha segnalato il degrado e l'erba incolta nellelungod'a Pescara, che invece erano state perfettamente sistemate in occasione del G7 del mese di ottobre del 2024 ma che appaiono incolte e senza manutenzione.

Potrebbe interessarti anche:

La segnalazione di un lettore: "Degrado totale in via Celestino V: buche, dissesti e nessuna segnaletica orizzontale" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto, inviandoci anche alcune foto, per segnalare lo stato di degrado del manto stradale in via Celestino V a Pescara: "Volevo segnalare lo stato pietoso di via ...

"Albero caduto sulla chiesa di Santa Croce, lì da mesi senza nessun intervento": la segnalazione di un lettore

La segnalazione di un lettore in merito a un calbero caduto da diversi mesi sulla chiesa di Santa Croce e che da diversi mesi è stato lasciato lì senza nessun intervento. La pianta è appoggiata in ...

"La fontana di Pianoscarano perde acqua da mesi": la segnalazione di un lettore

A proposito di fontane a secco, replicando al consigliere comunale Andrea Micci. Quella di Pianoscarano si salva: nel senso che butta acqua, non è a secco. Peccato che non esca dalle cannelle, ma ...

La segnalazione di un lettore: "Aiuole abbandonate in viale Luisa d'Annunzio dopo la fine del G7"[FOTO]. Spazzatura nei vasi, parcheggio incompleto e alberi secchi: la "riqualificazione" a metà della piazza di Giampilieri superiore. Incuria e inciviltà in via Papio: l'appello di una commerciante. Ne parlano su altre fonti

Come scrive savonanews.it: Porta a porta a Savona, un lettore: "Chi ha cattive abitudini le perderà? O continuerà ad abbandonare tutto in strada?" - Riceviamo e pubblichiamo questa segnalazione corredata da osservazioni, giunta alla nostra redazione da un lettore ... le perderà o continueranno ad abbandonare tutto in mezzo alla strada?

Lo riporta ilpescara.it: La segnalazione di un lettore: "Grande tubo sulla battigia del litorale nord di Pescara" - Un grande tubo adagiato sulla spiaggia di Pescara nella zona nord del litorale. È quello ha rinvenuto un nostro lettore che ci ha inviato una segnalazione. «Ho fotografato sulla battigia all'altezza ...