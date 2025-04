Radio Italia Live – Il Concerto 2025 a Milano Olly Giorgia Elodie Fedez

Radio Italia Live – Il Concerto torna in Piazza Duomo a Milano, ecco la line up completa e dove vederlo in tvRadio Italia Live – Il Concerto torna in Piazza Duomo a Milano venerdì 30 maggio alle ore 20.40. Il più grande evento gratuito di musica Live in Italia, che si svolgerà quest’anno anche al Foro Italico di Palermo il 27 giugno 2025, organizzato da Radio Italia e realizzatograzie alla collaborazione con il Comune di Milano, vede protagonisti sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori: Achille Lauro, Alfa, Brunori Sas, Lucio Corsi, Elodie, Fabri Fibra, Fedez, Giorgia, Irama, Marco Masini, Olly, Pinguini Tattici Nucleari. Alla conduzione le voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco FaLivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta, Emiliano Picardi. .com - Radio Italia Live – Il Concerto 2025, a Milano Olly, Giorgia, Elodie, Fedez Leggi su .com – Iltorna in Piazza Duomo a, ecco la line up completa e dove vederlo in tv– Iltorna in Piazza Duomo avenerdì 30 maggio alle ore 20.40. Il più grande evento gratuito di musicain, che si svolgerà quest’anno anche al Foro Italico di Palermo il 27 giugno, organizzato dae realizzatograzie alla collaborazione con il Comune di, vede protagonisti sul palco, accompagnati dallaOrchestra diretta dal M° Bruno Santori: Achille Lauro, Alfa, Brunori Sas, Lucio Corsi,, Fabri Fibra,, Irama, Marco Masini,, Pinguini Tattici Nucleari. Alla conduzione le voci diGiuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta, Emiliano Picardi.

Potrebbe interessarti anche:

“Radio Italia Live, Il Concerto” torna a Palermo il 27 giugno

MILANO (ITALPRESS) – Torna nel 2025 a Palermo l’appuntamento musicale live e gratuito più atteso. Radio Italia Live – Il Concerto, l’evento organizzato da Radio Italia in collaborazione con il ...

Giorgia, Olly, Elodie, Fabri Fibra e Fedez sul palco di Radio Italia Live a Milano: ecco il cast completo

Presentato oggi a Milano il cast completo dell’evento Radio Italia Live che si terrà in Piazza Duomo a Milano il 30 maggio dalle ore 20:40. Sul palco saliranno: Achille Lauro, Alfa, Brunori Sas, ...

Valentina Parisse, la track by track dell’Ep VP, stasera live a Radio Italia

VP è il nuovo EP di Valentina Parisse che presenterà in anteprima al Radio Italia Live, ecco il racconto track by track VP, dalle sue iniziali, è il nuovo EP di Valentina Parisse in uscita venerdì ...

Radio Italia Live 2025, la data del concerto gratuito a Milano. News - RadioItalia- Music Week: la nuova puntata all'insegna dei grandi live. Radio Italia Live torna a Palermo: grande concerto gratuito il 27 giugno al Foro Italico. Radio Italia Live – Il Concerto 2025: la musica torna in Piazza Duomo. In viaggio con i “10 Amori” di Marco Masini - VIDEO. Radio Italia Live per la prima volta a Napoli. Ne parlano su altre fonti