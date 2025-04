Ponte Morandi Mattarella firma la legge sui risarcimenti ma avvisa Discrimina tra figli di coppie sposate e non

Mattarella ha promulgato la legge che riconosce benefici economici ai familiari delle vittime di tragedie infrastrutturali, come quella del Ponte Morandi che crollò a Genova il 14 agosto 2018, causando 43 vittime.È stata comunque un'approvazione con. Genovatoday.it - Ponte Morandi, Mattarella firma la legge sui risarcimenti ma avvisa: "Discrimina tra figli di coppie sposate e non" Leggi su Genovatoday.it Il Presidente della Repubblica Sergioha promulgato lache riconosce benefici economici ai familiari delle vittime di tragedie infrastrutturali, come quella delche crollò a Genova il 14 agosto 2018, causando 43 vittime.È stata comunque un'approvazione con.

La proposta di legge sul ristoro ai parenti delle vittime di crolli di strade e autostrade contiene una norma "discriminatoria" delle unioni civili rispetto al matrimonio

Un altro rilievo di sostanza sulle tragedie in infrastrutture non "di rilievo nazionale" e non stradali. La chiusura della lettera del capo dello Stato: "Rivolgo al Parlamento e al governo l'invito a ..."

