Accordo sui premi variabili per i lavoratori di Intesa Sanpaolo fino a 4 100 euro nel 2025

premio variabile di risultato da 1.275 euro a 3.140 euro, nel 2025, per i 70.000 lavoratori del gruppo Intesa Sanpaolo. È quanto stabilito da un Accordo sottoscritto da Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin con la banca. Lo rende noto la Fabi. I premi, nel dettaglio, varieranno da 1.275 euro a 3.140 euro sulla base della figura professionale e potranno essere incrementati del 30%, secondo i risultati del bilancio 2024, arrivando rispettivamente a 1.650 euro fino a un massimo di 4.100 euro. Somma alla quale andrà poi aggiunta la quota del sistema incentivante, i cui criteri di determinazione, i moltiplicatori, gli obiettivi e i riproporzionamenti restano in capo all'azienda. Per i redditi fino a 40.000 euro è inoltre prevista una erogazione integrativa compresa tra 100 e 150 euro. Con l'Accordo, sono stati fatti passi in avanti, poi, per chi fruisce dei congedi parentali e per i neoassunti a partire dall'1 luglio, ai quali sarà riconosciuta una quota una tantum. Quotidiano.net - Accordo sui premi variabili per i lavoratori di Intesa Sanpaolo: fino a 4.100 euro nel 2025 Leggi su Quotidiano.net o variabile di risultato da 1.275a 3.140, nel, per i 70.000del gruppo. È quanto stabilito da unsottoscritto da Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin con la banca. Lo rende noto la Fabi. I, nel dettaglio, varieranno da 1.275a 3.140sulla base della figura professionale e potranno essere incrementati del 30%, secondo i risultati del bilancio 2024, arrivando rispettivamente a 1.650a un massimo di 4.100. Somma alla quale andrà poi aggiunta la quota del sistema incentivante, i cui criteri di determinazione, i moltiplicatori, gli obiettivi e i riproporzionamenti restano in capo all'azienda. Per i redditia 40.000è inoltre prevista una erogazione integrativa compresa tra 100 e 150. Con l', sono stati fatti passi in avanti, poi, per chi fruisce dei congedi parentali e per i neoassunti a partire dall'1 luglio, ai quali sarà riconosciuta una quota una tantum.

