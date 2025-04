Gregorio Paltrinieri Mi sto dedicando di più al fondo voglio arrivare al meglio a Los Angeles 2028

Gregorio Paltrinieri si è presentato allo Stadio del Nuoto di Riccione in occasione dei Campionati Italiani Assoluti primaverili 2025 nelle vesti di spettatore, e non di atleta. Il fuoriclasse emiliano ha deciso infatti di approcciare la stagione post-olimpica in maniera più tranquilla e conservativa, concentrandosi maggiormente sul nuoto di fondo in attesa di capire se e quando tornare anche in vasca nel percorso verso i Giochi di Los Angeles 2028.“Quest’anno sono spettatore di questo Campionato Italiano e va bene così. Ho iniziato la stagione un po’ più tardi, a gennaio. Mi sono preso una bella pausa dopo le Olimpiadi e ho voluto ricominciare con molta calma. Mi sto dedicando un po’ di più al fondo. Negli ultimi anni veniva sempre dopo la piscina, quindi vuoi o non vuoi ne risentiva. Sono contentissimo“, dichiara Greg ai microfoni di Rai Sport. Oasport.it - Gregorio Paltrinieri: “Mi sto dedicando di più al fondo, voglio arrivare al meglio a Los Angeles 2028” Leggi su Oasport.it si è presentato allo Stadio del Nuoto di Riccione in occasione dei Campionati Italiani Assoluti primaverili 2025 nelle vesti di spettatore, e non di atleta. Il fuoriclasse emiliano ha deciso infatti di approcciare la stagione post-olimpica in maniera più tranquilla e conservativa, concentrandosi maggiormente sul nuoto diin attesa di capire se e quando tornare anche in vasca nel percorso verso i Giochi di Los.“Quest’anno sono spettatore di questo Campionato Italiano e va bene così. Ho iniziato la stagione un po’ più tardi, a gennaio. Mi sono preso una bella pausa dopo le Olimpiadi e ho voluto ricominciare con molta calma. Mi stoun po’ di più al. Negli ultimi anni veniva sempre dopo la piscina, quindi vuoi o non vuoi ne risentiva. Sono contentissimo“, dichiara Greg ai microfoni di Rai Sport.

