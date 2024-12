Quotidiano.net - Intelligenza artificiale e Fintech, il connubio che sta rivoluzionando i mercati

Lo sviluppo tecnologico e il sempre più prominente utilizzo dell’sono in grado di influenzare tutti i settori indistintamente, ivi compreso quello della finanza e dei suoi servizi. Attività come l’analisi degli investimenti, l’accesso aio la gestione degli asset vivono dunque oggi una nuova fase, con il cosiddetto approccioe l’uso dell’che la fanno da padrone grazie alla loro grande capacità di garantire alti risultati abbassando allo stesso tempo i costi e riducendo i tempi di realizzazione. L’intera evoluzione descritta, che si basa sulla sempre maggiore quantità di dati a disposizione, richiede una gestione delle operazioni che faccia capo a un professionista umano esperto che sia in grado di garantire fiducia, integrità e competenza nel prendere le decisioni necessarie.