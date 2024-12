Quotidiano.net - Il processo Open Arms. Non fu sequestro: Salvini assolto: "Ho rischiato, ma no all’invasione"

C’è assoluzione e assoluzione. Quella che ha gratificato ieri Matteoè la migliore in assoluto: il fatto non sussiste. Per ulteriori delucidazioni sulla decisione della seconda sezione penale del tribunale di Palermo per ilbisognerà attendere le motivazioni che arriveranno entro 90 giorni. Ma la formula letta dal presidente della corte, Roberto Murgia, giustifica la soddisfazione di Giulia Bongiorno, senatrice leghista e principessa del foro, nota per avere alle spalle un’assoluzione eccellentissima: quella di Giulio Andreotti. "Non si tratta di un’assoluzione con qualche se o qualche ma. È una sentenza dove non c’è una prova contraddittoria ma c’è una prova piena che non sussiste alcun reato. Non è una sentenza contro i migranti, ma contro chi sfrutta i migranti".